Auto, in Bergamasca l’età media è di 12 anni: «Frenati dal carovita»

Età media in crescita

I recenti dati di Facile.it – portale online specializzato anche nel raffronto dei preventivi delle assicurazioni – hanno infatti rilevato che l’età media delle quattro ruote che circolano in Bergamasca sia arrivata a 12 anni, il 2,2% più alta rispetto a quanto accadeva un anno fa. Il ricambio tarda ad arrivare perché caro-vita e caro-auto sono due facce della stessa medaglia, mentre le alternative alla mobilità privata sono meno capillari in provincia, dove però si addensa una grande fetta degli occupati: «Occorre mettere in calcolo – interviene Valerio Bettoni, presidente dell’Aci di Bergamo – anche il fatto che per ragioni di lavoro ciascuno deve muoversi sulla propria auto. I servizi pubblici non rispondono al fabbisogno e comunque ci sarebbe bisogno di una riorganizzazione in chiave moderna, secondo le mutate esigenze intervenute nel presente». Per Bettoni questo «è un tasto dolente che noi dell’Aci abbiamo più volte premuto, in particolare con il lavoro della Commissione Mobilità presieduta dall’architetto Felice Sonzogni». Lo sguardo esce appunto dal capoluogo: «Chi abita nelle valli o nella Bassa – segnala Bettoni – è di fatto costretto a muoversi in proprio con costi che anche qui incidono e non poco già a livello di carburante più, spesso, spese di posteggio e manutenzione auto. Ci sono paesi di valle serviti dai bus di linea con 2 o 3 corse al giorno, neppure tutte funzionali all’orario di lavoro».