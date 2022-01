Autotrasporto, emergenza autisti: «Formazione, meno burocrazia»

È emergenza autisti per le aziende artigiane dell’autotrasporto merci, un comparto che già si trova a fare i conti con i pensanti rincari dei carburanti e con la concorrenza sleale dei vettori stranieri, anche a causa di una burocrazia che ostacola la competitività. A lanciare l’allarme è l’area Trasporto di Confartigianato Imprese Bergamo che chiede forme di sostegno per formare nuove leve, con tirocini «su strada» necessari a garantire un futuro al comparto. «C’è un problema a monte che riguarda la formazione dei giovani autisti, oggi pressoché inesistente – evidenzia Dario Mongodi, rappresentante dell’Area Trasporto dell’Organizzazione di via Torretta, nonché vicepresidente regionale e consigliere del direttivo nazionale di Confartigianato Trasporti –. L’autotrasporto è un mestiere che richiede competenza e professionalità, anche per i risvolti che comporta sul fronte sicurezza, ma la professionalità si può acquisire solo con la pratica in azienda, e non possono certo bastare 15 ore di guida col rilascio della “carta di qualificazione conducente”, la CQC Merci. Garantire un ricambio è essenziale, perché c’è il rischio che molte nostre aziende si trovino a dover gettare la spugna, a causa della drammatica carenza di autisti dovuta anche agli alti costi per l’acquisizione delle patenti».

Per formare gli autotrasportatori di domani, Mongodi propone che vengano incentivate e sostenute (anche economicamente) le aziende che se ne fanno carico. «Abbiamo a disposizione tanti professionisti di esperienza – spiega – con la volontà di affiancare i ragazzi a imparare il mestiere. Le nostre aziende, però, vanno aiutate ad investire nella formazione su strada, anziché aumentar loro la burocrazia, come l’obbligo della carta di qualificazione conducente: per l’aspirante autotrasportatore questa sorta di seconda patente professionale comporta un peso economico non indifferente».