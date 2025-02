Avvisi ricette elettroniche: la procedura da seguire

Dopo il passaggio da quest’anno alla ricetta elettronica, sono ancora molti i pazienti che hanno difficoltà a gestire il nuovo servizio digitale compreso all’interno del fascicolo sanitario elettronico (Fse) regionale, ovvero l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi.

L’invio delle notifiche sul cellulare

Ricordiamo che a partire dal 15 febbraio, l’invio di notifiche via sms/mail (come nel caso delle ricette elettroniche) sarà disponibile solo per i cittadini che attiveranno il servizio di notifiche dal Fascicolo Sanitario.

Diverse le opzioni per attivare tale servizio di notifiche dal Fse: 1) on line, accedendo alla sezione «Profilo e Impostazioni» del Fascicolo Sanitario (sezione autenticata) tramite una delle modalità previste (Spid, Carta identità elettronica o carta dei servizi-tessera sanitaria); 2) dal profilo (si trova in alto a destra del Fascicolo, con il proprio nome e cognome) selezionando «Profilo e impostazioni» (nella sezione «Notifiche”»alla voce Ricette si può scegliere di attivare il servizio, tramite l’invio di Sms o e-mail); 3) presso gli sportelli abilitati della Asst di competenza; 4) dal proprio medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta; 5) presso una farmacia. Se si è già espresso l’interesse per il servizio ed effettuato la scelta attraverso uno dei canali sopra indicati, non è necessario effettuare ulteriori azioni. Nella sezione sopracitata si possono attivare le notifiche dei servizi sanitari di interesse e scegliere il canale sul quale riceverle.

La homepage del sito del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Lombardia Si riceverà quindi una notifica ogni volta che: viene prescritta (in Lombardia), una nuova ricetta (farmaceutica, specialistica, non Ssn); viene caricato sul fascicolo un nuovo documento (referto, verbale di pronto soccorso, lettera di dimissioni ecc.); viene modificata una delega per l’accesso al Fascicolo Sanitario. Le notifiche arriveranno anche in caso di aggiornamenti sull’assistenza sanitaria (revoca o cessazione dell’attività del medico di medicina generale, lettera di invito per screening oncologici, evento vaccinale, ecc.).

