Bar, in crisi il format classico: nel 2023 spente 90 insegne, 362 dal 2019

I servizi di ristorazione presenti in provincia di Bergamo al 31 dicembre 2023 sono 7.105. In un anno – da fine 2022 a fine 2023 – si sono persi 90 bar (-2,8%) e 42 ristoranti (-1,1%) mentre sono cresciuti di 19 unità (+ 5,5%) i servizi di preparazione pasti (mense, catering, banqueting e dark kitchen, cucine che fanno solo asporto). Dal 2019 al 2023 i bar hanno perso 362 imprese (-10,5%), i ristoranti hanno guadagnato 88 insegne (+2,5%) e i servizi di fornitura pasti 79 aziende (+27,5%). Sono i principali dati emersi dall’ultimo Osservatorio Cruscotto Dataviz (al IV trimestre 2023) su elaborazione dati Infocamere Fipe-Confcommercio Bergamo.

La crisi dei bar

Numeri che indicano un cambiamento in atto. Il bar tradizionale è da anni in difficoltà non solo nei piccoli paesi, dove il rischio è la desertificazione dopo la chiusura anche dei negozi, ma anche nei centri più grandi e in città. Funzionano bene, invece, ibridazioni e contaminazioni: panifici con bar e bar ristoranti, ristoranti- pasticcerie, pasticcerie- catering. Vince il modello flessibile e multitasking che sa diversificare l’offerta a seconda della fascia oraria o della clientela per soddisfare una domanda quanto più ampia possibile.