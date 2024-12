Barcella, ondata di assunzioni (ancora da completare): rappresentate 20 nazionalità

Un totale di 188 nuove assunzioni, a cui se ne aggiungeranno altre 27 entro gennaio 2025. È l’impegno assunto nel 2024 da Barcella Elettroforniture che chiude l’anno passando da 330 a 518 dipendenti, ovvero il 63% in più, tra cui 46 under 35 e 11 donne. «Nel 2024 abbiamo assunto 188 persone a tempo indeterminato, metà per le nostre attività a Bergamo e provincia, il restante 50% in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna» ha spiegato Demetrio Trussardi, direttore generale di Barcella Elettroforniture aggiungendo che «le 11 donne sono entrate in pianta stabile a far parte dell’organico in un settore a quasi totale prevalenza maschile». Eterogenea anche la provenienza culturale dei neo assunti: 20 le nazionalità rappresentate e diversi gli ambiti di competenza. Ci sono magazzinieri, addetti vendite e tecnici specializzati, come aggiunge Trussardi: «Abbiamo ampliato la rosa dei servizi altamente specializzati con le nuove divisioni che si occupano di sicurezza degli impianti, fonti rinnovabili, automazione industriale, media e bassa tensione (quadri elettrici), illuminazione tecnica e networking, con ben 48 tecnici specializzati». La creazione dei nuovi rami di competenza ha l’obiettivo di rendere la società di distribuzione di materiale elettrico bergamasca una realtà tra le più strutturate in Italia nel settore.