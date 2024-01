Bassista dei Rolling Stones «stregato» dai capi Back Label: nasce un’alleanza

Tutto è cominciato al Beverly Wilshire, dove è stato girato «Pretty Woman». È in questo hotel californiano della catena Four Seasons che Darryl Jones, il bassista dei Rolling Stones (che ha preso il posto di Bill Wyman, ritiratosi dalla band), ha scoperto i prodotti di Back Label, impresa bergamasca specializzata in abbigliamento sportivo e per il tempo libero in fibre naturali (cotone biologico, lana, cashmere, ma anche bambù, proteine del latte, alghe ed eucalipto) venduti in tutto il mondo nelle boutique di spa e alberghi a cinque stelle.

Un colpo di fulmine per Jones, che qualche tempo dopo ha ritrovato anche in un resort Mandarin e in un Aman il marchio che lo aveva stregato. È stato allora che il musicista ha deciso di contattare l’azienda di vicolo San Giovanni che firma co-brand anche con Chenot, Villa d’Este e Villa Passalaqua di Moltrasio, sul lago di Como, miglior albergo al mondo 2023 per la classifica del The World’s 50 Best Hotels.

Nel piccolo atelier fra la ex caserma Montelungo e il parco Marenzi, nel pieno centro di Bergamo, lavorano undici dipendenti su una linea produttiva con quattro operatrici, taglio automatico e dipartimenti di stampa e ricerca e sviluppo, con un risultato di fatturato aggregato 2023 di circa 1,7 milioni di euro e margini di tutto rispetto. Dopo un primo incontro con l’azienda nel 2022, in questi giorni Darryl Jones è di nuovo a Bergamo per dare corpo a una partnership con Back Label, che tre anni fa ha anche ottenuto l’ambita certificazione B Corp, rilasciata solo ad aziende che rispondono ad alti standard di responsabilità sociale e ambientale.

Una carriera da star

«L’idea è realizzare un’edizione limitata e numerata di magliette in cotone Supima con immagini che ripercorrono la brillante carriera di Darryl», racconta il fondatore di Back Label, Filippo Perricone. E in effetti Jones, classe 1961, originario di Chicago, nel 1983 si è unito al gruppo di Miles Davis, ha poi collaborato con jazzisti del calibro di Herbie Hancock, Mike Stern, John Scofield, ma anche con stelle del pop e del rock come Peter Gabriel, Madonna, Cher, Eric Clapton e Sting, con il quale ha inciso il primo disco da solista dopo l’addio ai Police.