Bergamo e Brescia, l’alleanza tra fiere per la sostenibilità

Bergamo e Brescia si alleano in nome della sostenibilità. Lo fanno nell’anno in cui sono insieme Capitale della cultura usando come strumento operativo Futura Expo, il progetto che la Camera di commercio di Brescia e ProBrixia hanno lanciato con successo nel 2022 e che tornerà dall’8 al 10 ottobre in condivisione con il mondo imprenditoriale orobico. «Questa è la prima collaborazione fra due territori che insieme realizzano numeri importanti in termini di Pil e di attrattività non solo a livello nazionale, ma su scala europea - fa presente l’amministratore delegato di Promoberg Davide Lenarduzzi -. Sarà anche un esercizio per capire quali sinergie possano avere in futuro le strutture fieristiche dei due capoluoghi, anche alla luce delle indicazioni politiche e istituzionali che arriveranno dai due territori».