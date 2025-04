Bergamo, Emirates a caccia di piloti: le selezioni il 10 e l’11 aprile

I profili professionali ricercati

Emirates annuncia l’apertura delle selezioni per piloti esperti, offrendo posizioni per Primi Ufficiali (Type Rated e Non-Type Rated) e Capitani Direct Entry. L’anno scorso Emirates ha annunciato cambiamenti significativi nel processo di reclutamento dei piloti, tra cui stipendi più alti e nuovi ruoli. Le sessioni informative programmate per il mese di aprile forniranno una panoramica esaustiva in merito al processo di selezione, ai percorsi di formazione, ai benefit aziendali e rappresenteranno un’opportunità di interazione diretta con i piloti in servizio presso Emirates. La partecipazione alle sessioni informative è subordinata alla registrazione attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito web ufficiale: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/.