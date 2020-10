Bergamo ha «fame» di ingegneri Ma anche di docenti e tecnici della salute

Da Camera Orienta lo spaccato delle esigenze per i prossimi anni: specializzazione ormai fondamentale sia ad alto livello che in fabbrica.

Ingegneri, professori e maestri, ma anche tecnici (specie se della salute), artigiani e operai specializzati, oltre che addetti alla segreteria e alla gestione amministrativa e logistica. Queste le professioni più richieste sul territorio orobico nei prossimi anni secondo i dati presentati ieri dall’incontro organizzato dalla Camera di commercio . Durante «Camera Orienta», l’iniziativa per orientare i processi decisionali dei giovani rispetto al mercato del lavoro, gli esperti hanno indicato, alla presenza di centinaia di giovani in collegamento streaming e ai loro insegnanti, le tendenze legate ai prossimi cinque anni. Un periodo contrassegnato dalla crisi dovuta alla pandemia che destabilizzerà alcuni settori anche se, si prevede, non in maniera definitiva.

Eugenio Gotti, vice presidente esecutivo dello studio di consulenza Ptsclas ha spiegato: «C’è una logica di continuità per il medio periodo che non tiene conto dell’effetto Covid e che per la provincia di Bergamo permette di disegnare un andamento che tenderà a confermarsi». Se a livello nazionale, quindi i settori informatica e telecomunicazioni e salute sono le filiere economiche che assorbiranno la maggior parte dei nuovi occupati nei prossimi anni, sul territorio bergamasco il trend vede professioni intellettuali e scientifiche ad alta specializzazione, ma anche tecnici e operai specializzati fra le figure più ricercate. A livello generale, presentando i dati Excelsior, Gotti spiega: «A differenza di quella del 2008, l’attuale crisi generata dalla pandemia è molto più settorializzata e, anche se nel primo periodo vedremo settori come quello del commercio e della ristorazione andare in difficoltà, sul medio periodo, ovvero dal 2021 al 2024 questi settori richiederanno nuovamente operatori. Al contrario i settori già forti in passato, come quello informatico e sanitario continuano la loro accelerazione». Osservando le peculiarità del tessuto occupazionale bergamasco, le richieste variano molto a seconda del titolo di studio.