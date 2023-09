Bergamo-Messico, partnership nel segno del «saper fare bene»

«Abbiamo scelto di partecipare a questa avventura, all’interno di Bergamo e Brescia Capitale della cultura, per lasciare qualcosa che resta e che sia dimostrazione dell’innovazione che caratterizza il lavoro e l’impegno degli artigiani». È Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, ad illustrare il progetto «Advento Forum Italia-Mèxico», incontro tra il talento e la creatività di 19 designer messicani e il «saper fare» di 14 maestri artigiani che ha dato vita a 48 pezzi unici, in prevalenza oggetti di uso domestico, come bracciali, soprammobili e molto altro.