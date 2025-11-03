Economia / Bergamo Città
Lunedì 03 Novembre 2025
Bergamo Sposi: tre giorni per scoprire le nuove tendenze del wedding
IN VIA LUNGA. Alla Fiera di Bergamo dal 7 al 9 novembre torna il Salone dedicato agli sposi con oltre 75 espositori, talk, scenografie d’autore e la mostra fotografica del Cesvi.
Torna per la sua 31esima edizione Bergamo Sposi, il Salone dedicato agli sposi e alla cerimonia, in programma alla Fiera di Bergamo da venerdì 7 a domenica 9 novembre. Tre giorni per immergersi nel mondo del wedding tra abiti da sogno, tendenze, idee e incontri con i migliori professionisti del settore. L’ingresso è gratuito, previa registrazione online su fierabergamosposi.it.
L’iniziativa, ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo srl in collaborazione con Promoberg e Cesvi come Charity Partner, si conferma un appuntamento imperdibile per chi sogna un matrimonio su misura. Più di 75 espositori accoglieranno i visitatori nei
2.500 metri quadrati della galleria centrale, allestita con eleganza per offrire una panoramica completa: dagli abiti da sposa e sposo alle location, dagli allestimenti alle bomboniere, dai servizi fotografici alle proposte per il viaggio di nozze.
Ad accogliere i visitatori, le scenografie firmate dalla wedding planner Paola Rovelli, realizzate con la collaborazione di Integra Rent, azienda specializzata in attrezzature per catering. All’interno della Fiera sarà anche allestita la mostra fotografica «Diamo un tetto alla speranza», curata da Cesvi e dedicata al progetto Case del Sorriso, che sostiene bambini e adolescenti in condizioni di vulnerabilità attraverso gli scatti del fotografo Roger Lo Guarro.
Non mancheranno gli appuntamenti con gli esperti del settore. Venerdì 7 novembre alle 18.45, Paola Rovelli svelerà «Il segreto di un matrimonio perfetto», mentre sabato e domenica saranno protagonisti i talk dedicati al destination wedding con Francesca Petrelli, agli abiti su misura con Sofia Provera, all’arte del ricevere con Emanuela Caglio e alla «regia dell’emozione» con Alberto Groppelli.
