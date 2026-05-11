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Economia / Valle Brembana Lunedì 11 Maggio 2026

Bibliotecario, cameriere e Oss: sono 135 le offerte di lavoro in Bergamasca

LAVORO. Pubblicati come ogni settimana le posizioni disponibili nei centri dell’impiego di Bergamo.

Bibliotecario, cameriere e Oss: sono 135 le offerte di lavoro in Bergamasca

Bergamo

Sono 135 le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia: Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno, a conferma di un mercato dinamico e articolato su più settori.

Tra le figure ricercate in questi giorni compaiono, ad esempio, addetto alla produzione, meccanico, autista, bibliotecario, insieme a molte altre professioni differenti.

Tutte le opportunità possono essere consultate sulla piattaforma dedicata della Provincia (offertelavoro.provincia.bergamo.it), dove è possibile filtrare gli annunci in base alle proprie esigenze e candidarsi direttamente online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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