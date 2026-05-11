Bibliotecario, cameriere e Oss: sono 135 le offerte di lavoro in Bergamasca
LAVORO. Pubblicati come ogni settimana le posizioni disponibili nei centri dell’impiego di Bergamo.
Bergamo
Sono 135 le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Provincia: Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno, a conferma di un mercato dinamico e articolato su più settori.
Tra le figure ricercate in questi giorni compaiono, ad esempio, addetto alla produzione, meccanico, autista, bibliotecario, insieme a molte altre professioni differenti.
Tutte le opportunità possono essere consultate sulla piattaforma dedicata della Provincia (offertelavoro.provincia.bergamo.it), dove è possibile filtrare gli annunci in base alle proprie esigenze e candidarsi direttamente online.
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