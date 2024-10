Bollo auto, ecco i casi in cui si può chiedere il rimborso

Nei casi in cui un veicolo sia stato oggetto di furto, esportazione o demolizione, è possibile chiedere il rimborso del bollo auto per il periodo non fruito. L’importo rimborsabile, calcolato in dodicesimi, decorre dal mese in cui si è verificato l’evento fino al mese di scadenza validità. Non è previsto il rimborso se l’evento si verifica nell’ultimo mese di validità. In caso di furto o esportazione all’estero, ai fini del rimborso, devono già esser state presentate al Pubblico Registro Automobilistico (Pra) le relative formalità. In caso di errore formale al momento del pagamento, in alternativa al rimborso, è possibile chiedere la rettifica dei dati erroneamente indicati, contattando il Servizio Assistenza Telefonica Bollo Auto di Regione Lombardia 02.8390.8383.

Tra gli altri casi per cui è possibile chiedere il rimborso totale o parziale della tassa versata, citiamo: pagamento errato o non dovuto a seguito, ad esempio, del riconoscimento dell’esenzione prevista per le persone disabili o per i soggetti cui il disabile risulta essere fiscalmente a carico; pagamento doppio (versamento effettuato due volte per lo stesso veicolo e per il medesimo periodo di imposta; pagamento effettuato per un importo superiore al dovuto, rispetto al veicolo e/o al periodo di riferimento. Non è previsto invece alcun rimborso nel caso in cui il veicolo sia venduto prima della scadenza della tassa (il nuovo proprietario non dovrà pagare nulla fino alla scadenza successiva).

Come ottenere il rimborso

Il rimborso viene effettuato mediante accredito sul c/c bancario o banco posta intestato al richiedente. La domanda di rimborso va presentata dal proprietario del veicolo o dal titolare del diritto reale di godimento dell’auto, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo (con allegata fotocopia del proprio documento di identità) scaricabile in formato pdf dal sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), seguendo il percorso: Bollo auto – Modulistica bollo auto (nella sezione In evidenza) - Richiesta rimborso bollo auto. La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui il pagamento è stato effettuato.