Bonus assunzione di donne e giovani Bergamo, scossa per il lavoro

Nuove misure e incentivi per favorire l’inserimento occupazionale ed arginare il gap di genere. Sindacati: scelte ok, anche per il ricambio generazionale.

Valgono 7-8 miliardi, sui complessivi 40, le sole misure sul lavoro previste dalla legge di bilancio. La speranza è che gli effetti si possano sentire presto, visto che il tasso di occupazione in Italia è sceso a ottobre - nonostante il blocco dei licenziamenti - di quasi un punto percentuale rispetto allo stesso periodo 2019.

Non fa eccezione la Bergamasca dove (stando all’ultimo rapporto dell’Osservatorio del territorio e lavoro) la variazione annua delle assunzioni-cessazioni negli ultimi 4 trimestri, ha registrato a fine settembre una perdita di 3.456 posti di lavoro dipendente. Tanti gli strumenti messi in campo: dal taglio al cuneo fiscale che diventa strutturale, al blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 (che i sindacati vorrebbero ancora allungare) accompagnato da altri 12 mesi di cassa; dalla deroga alle causali del Dl dignità su rinnovi e proroghe dei contratti a tempo, agli sgravi per l’assunzione di donne e giovani fino alla rivoluzione introdotta per i lavoratori autonomi.