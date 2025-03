Bonus impianti biomassa: incentivi fino a settembre

Vista la qualità dell’aria (non di rado pessima) regionale, restano in vigore gli incentivi per la sostituzione degli impianti termici civili più inquinanti con impianti a biomassa legnosa a basse emissioni.

Chi può partecipare

I contributi

Il contributo è concesso a fondo perduto, ad integrazione di quello riconosciuto dal Conto termico per lo stesso intervento, fino a raggiungere la copertura dei costi ammissibili indicati dallo stesso Conto termico, con misure che vanno da un minimo pari al 60% per impianti con emissioni di particolato primario (Pp) maggiori di 15 mg/Nm³ e minore o uguale a 20 mg/Nm³ (massimale di 10mila euro), fino ad un massimo pari all’80% per impianti con emissioni di Pp minore o uguale a 5 mg/Nm³ (massimale di 30mila euro). I requisiti degli impianti oggetto del sostegno regionale (classificati con le Stelle ambientali, che vanno da 1 a 5 Stelle), sono differenziati in relazione all’altitudine del Comune in cui verrà sostituito l’impianto: nei Comuni con altitudine superiore a 300 m slm solo i generatori alimentati da biomassa appartenenti alle classi 4 e 5 stelle con valori di particolato primario (PP) non superiori a 15 - 20 mg/Nm3; nei Comuni con altitudine inferiore o uguale a 300 m slm solo per la classe 5 stelle con valori di particolato primario (PP) non superiori a 10 - 15 mg/Nm3.