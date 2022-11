«Borsa, 120 aziende bergamasche con le carte in regola per il club Elite»

Sono almeno 120 le aziende bergamasche con le carte in regola per entrare in Elite, il programma di Borsa italiana pensato per accompagnare e sostenere la crescita delle imprese, aumentarne la visibilità, generare opportunità di business e facilitare il loro accesso agli strumenti finanziari. «Si tratta di un potenziale importante - sottolinea Marta Testi, amministratore delegato di Elite - che abbiamo rilevato nel nostro ultimo monitoraggio annuale. Sono soprattutto piccole imprese, con fatturato fra i 20 e i 50 milioni di fatturato annuo, per la maggior parte del settore industriale».