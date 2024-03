Brembo accelera sulla sostenibilità: energia green al 75%

Brembo prosegue con determinazione il suo piano di sostenibilità. Nel 2023, le emissioni di Co2 per unità di prodotto finito sono state ridotte del 9,5% . È aumentato invece l’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili che ha raggiunto un livello senza precedenti, pari al 75% del totale, con i casi virtuosi di tre Paesi in cui il gruppo opera - Italia, Messico e Brasile - dove l’utilizzo di fonti rinnovabili copre il 100%. Le attività e i risultati conseguiti in ogni ambito ambientale, sociale e di governance (Esg) sono dettagliati nella Relazione di sostenibilità 2023, da poco disponibile sul sito di Brembo .

«Essere sostenibili e continuare a crescere creando valore è una sfida complessa per una realtà industriale e globale come Brembo», afferma Cristina Bombassei, chief Csr officer di Brembo. «Questo - aggiunge - non mina la nostra determinazione e i risultati che raggiungiamo ci incoraggiano a fare ancora meglio. Siamo convinti che il nostro modo di fare impresa può e deve fare la differenza nei territori in cui operiamo. Stiamo vivendo un periodo di crescente consapevolezza ambientale e sociale e questo richiede a tutte le aziende una sempre più incisiva, concreta e trasparente azione sostenibile».