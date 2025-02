Brembo, impianti frenanti a tutta la griglia MotoGP

Gli 11 team si affidano alle «performance, affidabilità e sicurezza dei componenti Brembo: pinze freno, dischi freno, pompe freno, pompe frizione e pastiglie», spiega una nota. Durante la stagione, Brembo offrirà soluzioni tecniche personalizzate per ogni pilota, in base allo stile di guida, alle caratteristiche del tracciato e alla strategia di gara. Non soltanto freni, ma anche frizioni, cerchi e sospensioni: il lato ruota della maggior parte dei team di MotoGP presenti in griglia sarà fornito con componenti prodotte da aziende del gruppo Brembo.