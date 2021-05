Brembo, trimestre record: mai ricavi così elevati. «Superato il pre-Covid»

«Siamo entrati nel sessantesimo anno di Brembo con un risultato particolarmente incoraggiante. I dati del primo trimestre 2021 mostrano infatti una ripartenza robusta e confermano il trend degli ultimi tre mesi del 2020. Nella storia di Brembo non avevamo mai registrato ricavi così alti in un primo trimestre, che crescono non solo rispetto allo stesso periodo del 2020, ma anche e soprattutto rispetto al 2019». Dopo le incertezze del 2020, riparte alla grande la Brembo nell’anno del suo importante anniversario e le parole del presidente Alberto Bombassei riassumono una situazione certamente confortante e incoraggiante anche per il prosieguo dell’anno. Ricavi record a 675,1 milioni (+17,2%), utile netto più che raddoppiato a 61,4 milioni (+106%). Nei primi tre mesi del 2021 tutti i segmenti in cui il gruppo opera hanno avuto un andamento positivo.