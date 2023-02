Brennero, transito «da prenotare»? Secco no dagli autotrasportatori

Non bastavano i divieti di transito notturni imposti dall’Austria ai Tir, contro i quali l’Italia ha chiesto di avviare una procedura europea d’infrazione, e la «beffa» è che il nuovo attacco al settore dell’autotrasporto arriva proprio dall’interno dei confini nazionali, anche se – vale la pena ricordarlo – non sarà così facile da mettere in pratica. Prenotare il transito in autostrada per trasportare in Austria e Germania le merci nel tratto di A22 che insiste sul territorio della provincia autonoma di Bolzano allungherebbe i tempi di consegna, andando ad incidere in maniera pesante sull’efficienza dei trasporti e sulla competitività delle aziende, non solo di quelle dell’autotrasporto.