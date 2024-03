Brevetti in crescita a Bergamo, in aiuto l’intelligenza artificiale

Nel 2023, in provincia di Bergamo, sono state depositate complessivamente 89 domande di brevetto per invenzione industriale e modelli di utilità, in leggero aumento rispetto lo scorso anno quando erano 85. Il trend positivo è sottolineato soprattutto dal confronto con i brevetti presentati nel 2021 quando, a causa della pandemia, erano stati solo 64. Dato il periodo di segretezza di 18 mesi che intercorre tra il deposito della domanda e la pubblicazione, al momento i brevetti effettivamente rilasciati nel territorio bergamasco nel corso del 2023 sono 53, di cui 26 per invenzione industriale e 13 per modelli di utilità.

Tra i titoli di proprietà industriale torna a crescere anche il marchio, dopo la contrazione del 2022, con 662 richieste rispetto alle 604 dell’anno precedente. Tra le domande del 2023, 499 riguardano il primo deposito mentre 163 i rinnovi. Per quanto concerne i marchi registrati, invece, Bergamo conferma il momento positivo con 652 autorizzazioni, superando il 2022 e il 2021 che ne hanno collezionate rispettivamente 569 e 551. I dati, diffusi dalla Camera di Commercio, evidenziano anche una forte crescita per le domande di tutela dei disegni, modalità attraverso la quale è possibile proteggere l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte ed in particolare le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e dei materiali. Rispetto a questa tutela nel 2023 a Bergamo sono state depositate 283 richieste, nettamente superiori rispetto alle 64 dell’anno precedente.

Bergamo Sviluppo ha predisposto un calendario di incontri che indagano come l’intelligenza artificiale sta entrando nel mondo della tutela delle idee e dei progetti «L’incremento dei brevetti depositati in provincia di Bergamo riflette l’impegno costante delle imprese bergamasche nel campo della ricerca e dello sviluppo e il loro adattarsi alle sfide del mercato globale» ha commentato Carlo Mazzoleni, presidente della Camera di commercio che ha sottolineato anche l’impegno camerale nel fornire servizi di informazione e sostegno attivo alle imprese del territorio per proteggere la proprietà industriale.

Gli appuntamenti

Nello specifico Bergamo Sviluppo ha predisposto un calendario di incontri che indagano come l’intelligenza artificiale sta entrando nel mondo della tutela delle idee e dei progetti. I brevetti, infatti, contengono informazioni rilevanti e strutturate su aziende e nuove tecnologie che sono a disposizione di tutti nelle banche dati pubbliche e una ricerca nei documenti di brevetto può dare risultati preziosi per proteggere i prodotti dalla concorrenza, ma ancor di più per capire in anticipo in che direzione si muoverà il mercato e i probabili investimenti delle aziende.