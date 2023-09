Caldaie, ok al «basso impatto» ma serve una programmazione

«Come categoria G.M.C.B. e come Associazione - afferma il presidente della categoria, Camillo Cattaneo - siamo favorevoli alle iniziative che garantiscono uno sviluppo sostenibile ma non in maniera imprescindibile, ovvero senza tenere in considerazione i fattori specifici che caratterizzano i vari contesti, anche all’interno di uno stesso Paese. Serve una programmazione a medio/lungo periodo volta a considerare la possibilità di adottare soluzioni diverse ed efficaci in base alle condizioni ambientali. Per fare un esempio per la parte che ci compete, quella delle caldaie, il divieto di quelle a gas a favore di pompe di calore ha sicuramente senso per le nuove costruzioni o per quelle oggetto di un intervento importante di ristrutturazione. Al contrario, sarebbe poco conveniente per immobili più datati e con un’alta dispersione termica. Allo stesso modo, riteniamo che il percorso di transizione debba considerare l’adeguamento delle infrastrutture, evitando di generalizzare ogni intervento che potrebbe rivelarsi inefficace o addirittura controproducente».