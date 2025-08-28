Cambiano i consumi: su tecnologia e viaggi si investe di più

La Confcommercio ha analizzato la spesa delle famiglie italiane segnalando come negli ultimi trent’anni ci sia stato un vero e proprio boom per la spesa per la tecnologia con un +3000% (partendo da un dato molto basso) mentre si sono ridotti i consumi tradizionali come le spese per gli alimentari e per l’abbigliamento.

Beauty e viaggi

Cresce invece la spesa per la cura del sé, quella per i viaggi e per la cultura in generale. «Gli italiani tornano a spendere ma con cautela, privilegiando soprattutto il comparto tecnologico - afferma il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli - Preoccupa e genera incertezza l’impatto dei dazi. Servono segnali di fiducia, a cominciare dalla riforma fiscale, per far ripartire consumi e investimenti».

Se per i servizi ricreativi e culturali la spesa è più che raddoppiata, per quanto riguarda i pasti fuori casa e i servizi di alloggio la lettura è più complessa con lo spostamento su queste voci di risorse legate al turismo

Il tempo libero

I consumi legati alla fruizione del tempo libero - in particolare i servizi culturali e ricreativi hanno mostrato negli ultimi trent’anni un progresso significativo, con un aumento in termini reali di oltre il 120% toccando i 1.348 euro nell’anno per persona. La spesa totale per i consumi, fatto 100 il 1995, è a quota 114,4 ma l’andamento è molto diverso tra le varie aree di spesa. Se per i servizi ricreativi e culturali la spesa è più che raddoppiata, per quanto riguarda i pasti fuori casa e i servizi di alloggio la lettura è più complessa con lo spostamento su queste voci di risorse legate al turismo.

Per il settore viaggi e vacanze la spesa media pro capite tra il 2007 e il 2025 è passata da 725 a 778 euro Nel 2025 la spesa per i pasti in casa e fuori casa è pari a 5.097 euro, in lieve aumento sul 2024 ma in forte calo sul 2007 soprattutto a causa della caduta della spesa per l’alimentare e le bevande (a 3.395 dai 3.831 del 2007). Per le apparecchiature informatiche e di comunicazione la spesa è passata da 44 euro nel 2007 a 248 mentre per il settore viaggi e vacanze la spesa media pro capite tra il 2007 e il 2025 è passata da 725 a 778 euro.

Crolla l’abbigliamento

Se si guarda alla quota della spesa sul totale per i viaggi e vacanze si è passati dal 2,4% del 1995 al 3,5% del 2025 del totale mentre per l’abbigliamento si è registrato un crollo con il passaggio dal 7,4% del 1995 al 5%. Una scelta facilmente leggibile nell’andamento degli acquisti natalizi a fronte dell’incremento dei viaggi a fine anno.