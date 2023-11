Campionaria, alla Fiera di Bergamo 70mila persone in cinque giorni

Nel corso delle cinque giornate della manifestazione, terminate, come da tradizione, in occasione della festa di Ognissanti, i picchi maggiori di affluenza si sono registrati durante il weekend e nella giornata festiva conclusiva. Sui 16mila metri quadrati del centro espositivo di via Lunga il pubblico si è potuto confrontare con i prodotti e i servizi di circa 200 imprese, provenienti da ben quattordici regioni italiane e tre stati esteri. Alto gradimento anche per gli eventi collaterali, numerosi e di alta qualità.