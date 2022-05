Caro-caffè, la tazzina al bar raggiunge anche 1,25 euro - I dati nazionali

Esplode in Italia il fenomeno del «caro-caffè», con la classica tazzina di espresso che raggiunge nei bar prezzi sempre più alti e rincari in alcuni casi a due cifre rispetto al 2021. Lo denuncia oggi Assoutenti, che ha stilato la mappa ufficiale dei prezzi dell’espresso nelle principali province italiane colpiti, come altri prodotti, dalla fiammata di inflazione che sta investendo l’Italia e l’Europa.