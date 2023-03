Carovita, Gewiss ai 2.200 dipendenti eroga bonus per oltre 1,1 milioni di euro

L’investimento complessivo messo a bilancio da Gewiss sarà di oltre 1 milione e 100mila euro. A beneficiarne oltre 2.200 dipendenti del Gruppo Gewiss (sono esclusi i dirigenti), compresi i lavoratori «in somministrazione», cioè assunti dalle agenzie interinali, a cui verrà riconosciuta una cifra rapportata agli effettivi giorni di lavoro in azienda. L’importo più alto, 500 euro, per i dipendenti delle sedi italiane con uno stipendio annuo inferiore ai 35mila euro. Importo che si riduce a 400 euro, invece, per gli stipendi più alti.