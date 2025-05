Cassa integrazione: record di richieste, ma l’uso effettivo è basso

Cassa integrazione, sfiducia nel futuro

«Nei 39 mesi che vanno da gennaio 2022 a marzo 2025 - evidenzia Orazio Amboni della Cgil Bergamo - sono solo tre i mesi in cui il tetto delle ore di cassa integrazione approvate dall’Inps per la provincia di Bergamo supera la soglia dei 2 milioni». A gennaio 2025, infatti, sono 2.264.142 le ore autorizzate, per poi scendere a 1.693.032 a febbraio e a 1.126.852 a marzo. A ridimensionare, comunque, valori così alti c’è, fortunatamente, il «tiraggio», cioè l’effettivo utilizzo delle ore autorizzate: una media del 14,87% che va dal 17,31% dell’ordinaria al rassicurante 9,88% della cassa integrazione straordinaria. È evidente che le elevate richieste di cassa integrazione, di cui poi non si usufruisce, sono un sintomo di sfiducia nel futuro.