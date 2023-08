Chorus Life, posata la facciata dell’Arena: migliaia di tesserine «oscillanti» - Il video

Avanzano i lavori di completamento del nuovo quartiere Chorus Life a Bergamo: è stata posata la «facciata dinamica» dell’Arena, una «pelle viva che vibra e si muove», come è stata definita dall’ideatore e progettista Joseph di Pasquale, composta da migliaia di tesserine di alluminio in grado di oscillare grazie a uno speciale sistema di ancoraggio brevettato testato nella galleria del vento del Politecnico di Milano .

L’Arena multifunzionale, i negozi, i servizi, la SPA, il centro medico sportivo, la palestra panoramica sono le funzioni principali di Chorus Life a cui si aggiungono 100 alloggi che promuovono una nuova idea di casa, una proposta di servizi abitativi in abbonamento che comprendono anche energia, manutenzione, contenuti di intrattenimento e alimentari, e l’accesso a tutti i servizi presenti nel complesso. La fine dei lavori è prevista per i primi mesi del 2024.

Questo è reso possibile da migliaia di tesserine di alluminio in grado di oscillare grazie ad un sistema di fissaggio brevettato, ideato e disegnato dall’architetto Di Pasquale. La particolare forma dei perni di fissaggio e delle asole di ancoraggio è stato il frutto di un lungo lavoro di prototipazione iniziato molti anni fa e portato avanti nello studio dell’architetto anche grazie alla stampa 3D. Il sistema elaborato consente alle tessere un’escursione oscillante «controllata», silenziosa e in grado di attivarsi anche con leggerissimi spostamenti d’aria. La particolare finitura riflettente delle tesserine e la loro micro-foratura sono in grado di smorzare i raggi Uva, nonché di contribuire positivamente al bilancio energetico riducendo l’irraggiamento solare.