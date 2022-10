Cibo, gli italiani tra i più spreconi d’Europa. Ma ora si punta a una svolta contro l’inflazione e il caro bollette

Una sfida che però non è solo economica: lo spreco alimentare incide infatti in modo sensibile sull’inquinamento a causa dell’emissione di gas serra. Ma c’è di più: secondo il World FoodWaste Report gettare cibo nella spazzatura non è solo questione alimentare e ambientale ma anche uno spreco di energia. Quella «nascosta» nel cibo gettato nelle case italiane, secondo calcoli attualizzati al 2022, vale 6,4 miliardi, ed era 4 miliardi di euro nel 2021.