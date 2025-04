Classifica Forbes, i Rocca nella Top 20. Tra i 100 anche Bombassei e Percassi

IN ITALIA. Buone notizie per i miliardari di tutto il mondo: il club dei «billioners» si allarga. Secondo l’annuale classifica di Forbes - in cui rientra chi, al 7 marzo di quest’anno, vanta un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di dollari - salgono a quota 3.028 i Paperoni, 247 in più rispetto al 2024.