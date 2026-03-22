Codacons, «ancora rincari per i carburanti, l’effetto sconto delle accise si riduce»

I prezzi

I rincari - spiega il Codacons - non dipendono certo dalla mancata applicazione del taglio delle accise, dal momento che solo il 2,7% degli impianti non aveva adeguato i prezzi allo sconto disposto dal governo, ma sono causati dalla crescita del prezzo industriale dei carburanti, che prosegue inesorabile, e dalle forti anomalie che permangono a livello regionale nell’andamento dei listini.

Rispetto ai prezzi medi praticati il 18 marzo scorso, prima del decreto del governo, il gasolio alla pompa scende solo di 12,7 centesimi di euro, a fronte di un taglio delle accise di 24,4 centesimi, la benzina cala invece di 15 centesimi.