Colere, lettera dei residenti: manca lo sportello bancario. L’ad della Popolare di Sondrio: «Ne apriamo uno noi»

«La nostra visione è quella che una banca come la Popolare di Sondrio arrivata al 154esimo esercizio abbia tutte le carte in regola per poter continuare a crescere»: lo ha dichiarato il consigliere delegato, Mario Alberto Pedranzini a margine del convegno a Sondrio su «Sviluppo e sistema bancario» nella mattinata di venerdì 23 febbraio. «Crescere è un imperativo. Noi siamo cresciuti con l’obiettivo che era quello di crescere e crescere bene. Non mi voglio confrontare con i giganti perché gigante non lo sono, ciascuno deve essere consapevole delle proprie dimensioni, ma la nostra aspirazione - prosegue Pedranzini - è diventare giganti nel fare bene. Continuare a fare bene quello che deve fare una banca».