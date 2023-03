Compravendite: i contratti preliminari adesso si fanno online

Dopo la possibilità di registrare tramite web i contratti di comodato d’uso, l’Agenzia Entrate ha dato il via libera alla stessa possibilità online anche per i contratti preliminari di compravendita. Finora per la registrazione di tali contratti era necessario recarsi presso un ufficio territoriale delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula dell’atto; adesso invece, con l’approvazione del modulo aggiuntivo del modello per la «Registrazione di atto privato’»(Rap), lo si potrà fare direttamente dal proprio computer, insieme agli allegati, come il contratto ed eventuali planimetrie. Con successivi provvedimenti da parte del fisco la nuova modalità di registrazione sarà progressivamente estesa ad altri atti privati.