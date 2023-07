Il rispetto per l’ambiente e il contributo alla diffusione di comportamenti positivi sono tra i valori principali di Heineken Italia e ogni birrificio del Gruppo ha la sua storia di sostenibilità e innovazione da raccontare. Lo sa bene il birrificio di Comun Nuovo, il più grande in Italia, che nell’ultimo anno ha fatto registrare ottimi risultati in termini di risparmio idrico, efficienza energetica e riduzione delle emissioni.

Giugno da record

Il birrificio ha prodotto nel 2022 più di 3 milioni di ettolitri di birra. Nei primi sei mesi del 2023 grazie all’implementazione di nuove metodologie di gestione, sono stati ridotti i consumi del 18% rispetto allo stesso periodo del 2022 risparmiando così 1.250.000 hl di acqua, ovvero l’equivalente di oltre 48 piscine olimpioniche. Nel solo mese di giugno la riduzione dei consumi idrici ha registrato un -23%.

«L’acqua è una risorsa preziosa e limitata ed è fondamentale per noi usarla responsabilmente nella nostra produzione di birra. Il risparmio idrico ottenuto nel birrificio di Comun Nuovo riflette il nostro impegno a ridurre l’impatto ambientale della nostra attività, contribuendo così alla conservazione delle risorse idriche» ha dichiarato Chiara Tacconi, direttrice del Birrificio di Comun Nuovo di Heineken Italia. «Questo risultato è frutto di un continuo impegno verso l’innovazione e l’adozione di pratiche sostenibili in tutte le fasi del nostro processo produttivo».

Risparmio energetico

L’attenzione per l’ambiente si concretizza anche nel risparmio energetico e nel percorso verso la carbon neutrality: «Nei primi 6 mesi del 2023 abbiamo ridotto del 9% le emissioni rispetto al medesimo periodo del 2022, ovvero abbiamo emesso 626 tonnellate di CO2 in meno» spiegano dall’azienda bergamasca.

Comun Nuovo, che rappresenta un’eccellenza in termini di sostenibilità, è uno dei quattro birrifici di Heineken in Italia, insieme a Pollein (AO), Massafra (TA) e Assemini (CA) e contribuisce a rendere l’azienda il primo produttore di birra in Italia, con 7,1 milioni di ettolitri di birra prodotti e il 32% di quota di mercato a livello nazionale. Risultati che si inseriscono nel più ampio percorso di sostenibilità del gruppo, che a fine 2022 ha registrato una riduzione del 44% di consumi di acqua e 59% di emissioni di CO2 per ogni ettolitro di birra prodotto.

Obiettivo: ridurre l’impatto ambientale

Il birrificio di Comun Nuovo si caratterizza per il suo impegno nella riduzione dell’impatto ambientale. Qui, infatti, nel 2012 sono stati installati 3.984 pannelli fotovoltaici con capacità di generare 1,1 GWh di energia pulita, che permettono una riduzione annuale delle emissioni di CO₂ di oltre 447 tonnellate. Da aprile 2017, inoltre, il birrificio di Comun Nuovo ha ottenuto la certificazione TPM (Total Productive Management) Bronze, dimostrando di aver raggiunto le condizioni di base e aver creato gli standard che permettono la sostenibilità delle performance nel tempo e un miglioramento continuo.

Attenzione alla persona