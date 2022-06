Nasce Wroom Business, la prima applicazione esclusiva dedicata alle reti private driver

Se le colonnine per la ricarica elettrica sono elemento sempre più diffuso del paesaggio urbano, la loro presenza non sfugge a chi sulla mobilità sostenibile crede e investe da tempo. Così è per Ressolar , che negli anni ha creato Ress Mobility, società del gruppo Piccinini che si occupa di installazione e gestione di reti di ricarica di colonnine per veicoli elettrici . Obiettivo della nuova divisione, come dichiarato in passato da Marina Piccinini, amministratore delegato della società bergamasca è «rendere intelligenti» le postazioni di ricarica, concetto che dà la misura del segmento di mercato in cui l’azienda vuole inserirsi.