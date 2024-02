Conclusa la Fiera dei Territori, in 23mila all’insegna del turismo

L’evento 2024 organizzato da Promoberg, dopo aver registrato un forte incremento delle imprese - oltre 200 espositori (rispetto ai 130 dello scorso anno), in rappresentanza di 14 regioni - va in archivio con un altrettanto significativo aumento riguardante il numero dei visitatori: oltre 23mila gli appassionati del settore (nel 2023 furono 20mila), giunti nel capoluogo orobico da tutta Italia e, in percentuale significativa, anche dall’estero.

Il buon afflusso è stato favorito anche dall’ingresso gratuito fortemente voluto dagli organizzatori, per sostenere le imprese e agevolare il grande pubblico interessato a questa tipologia di esperienza.

Modellini dei treni alla Fiera Agritravel Le presenze straniere sono scaturite in particolare dagli incontri promossi all’interno dell’area B2B Agritravel dedicata al business, che ha visto la partecipazione, nella giornata di venerdì, di 24 buyer nazionali provenienti da 11 regioni italiane e 16 internazionali provenienti da 11 paesi stranieri (Austria, Bulgaria, Canada, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Regno Unito e Slovacchia), per un totale complessivo di oltre 800 incontri business.

Sui 13mila metri quadrati dedicati alla manifestazione i visitatori hanno potuto compiere un viaggio tra centinaia di mete con al centro i borghi meno noti al turismo di massa, ma certamente altrettanto meritevoli di essere scoperti e conosciuti per la loro ricchezza, contraddistinti dagli otto macro-temi messi al centro dalla manifestazione: sostenibilità, enogastronomia, cicloturismo, montagna, cammini, accessibilità, vie d’acqua e folklore.

In 23mila ad Agritravel Agli appuntamenti collaterali in programma nell’area B2C tra incontri, convegni, presentazioni, show cooking e intrattenimenti vari, si sono aggiunte le opportunità date dalla grande area outdoor esperienziale, con oltre 180 appuntamenti. Tutto ciò ha favorito numerosi scambi e confronti che sono alla base per comprendere le evoluzioni del mercato di riferimento e, nel contempo, per valutare in sinergia le modalità di promozione più efficaci per lo sviluppo di nuovi business vincenti.