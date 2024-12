Confabitare, Marco Tacchini è il neo presidente orobico

Marco Tacchini, titolare della International House Consulting, ha sviluppato un intervento sull’emergenza affitti, sensibilizzando per parti politiche presenti, un tema che riguarda una ampia fascia della popolazione a cui è necessario dare risposte concrete. Affrontato anche il tema della rigenerazione del patrimonio edilizio nazionale. «In Europa - è stato detto - dobbiamo far comprendere quanto il panorama abitativo italiano sia molto diverso, per cui il tema si rivela certamente più complesso».