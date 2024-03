Confcooperative Bergamo, Lucio Moioli è il nuovo presidente

È Lucio Moioli il nuovo presidente di Confcooperative Bergamo. Sabato 9 marzo, a Sotto il Monte, l’assemblea provinciale si è riunita per eleggere le cariche sociali e, per acclamazione, ha scelto un cooperatore di lunga esperienza, negli ultimi otto anni segretario provinciale, per guidare i prossimi quattro anni l’associazione delle coop che conta, nella provincia bergamasca 281 aderenti con i loro 132.351 soci, 13.000 occupati per un volume d’affari complessivo di 448 milioni di euro.

Lucio Moioli

«Il mandato 2024-2028 è certamente all’insegna della continuità – afferma Moioli - Non solo perché negli ultimi otto anni sono stato segretario generale di Confcooperative Bergamo, ma anche e soprattutto perché fonderemo il nostro impegno sugli importanti risultati che Giuseppe Guerini ci ha portato a raggiungere lungo la sua presidenza. Non mancano, però, le sfide nuove: rilanciare l’attrattività della cooperazione, spesso penalizzata nella comunicazione e nella percezione diffusa, perseguire una visione ampia dell’economia sociale, dialogando con determinazione con tutti gli attori che la compongono – dalle imprese sociali in forma non cooperativa al mondo dell’associazionismo di terzo settore – essere in prima linea sul fronte dell’innovazione, ma con una prospettiva non riduttiva, appiattita sulla tecnologia: una prospettiva che interroga l’innovazione stessa dal punto di vista del suo impatto sulla società e la giustizia sociale, sulla vita delle persone, sul sistema uomo-ambiente. Per far questo contiamo su una squadra competente e appassionata, con una adeguata componente femminile (42%) e con un tasso di rinnovamento dei consiglieri pari quasi al 50% (16 su 33 sono nuovi ingressi)».