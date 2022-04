Confindustria, per Ricuperati la candidatura in attesa dell’esame finale

Tocca infatti al parlamentino dell’associazione composto da 70 membri, valutare se il nome di Giovanna Ricuperati (55 anni, ceo di Multi, società di servizi) su cui i saggi hanno raccolto il consenso più alto nel corso degli incontri con gli associati, ha le caratteristiche per essere sottoposto al voto degli associati nell’assemblea privata di giugno . Non solo. Il risultato del voto servirà anche a capire se quella che potrebbe essere la prima donna a raggiungere il vertice di Confindustria Bergamo - tra l’altro senza un’azienda manifatturiera alle spalle - potrà contare su un sostegno forte oppure se i mal di pancia sulla sua candidatura emersi più o meno pubblicamente nelle scorse settimane, si tradurranno in aperto dissenso o sono destinati a dissolversi come neve al sole.