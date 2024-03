Conti Fine Foods trainati da integratori e farmaceutico

Nel 2023 infatti i ricavi hanno toccato i 251,8 milioni, con un +21,7% rispetto all’anno precedente. In forte crescita anche il margine operativo lordo a 22,3 milioni con un +44,5% rispetto al 2022, mentre l’utile di periodo è in calo di 3,5 milioni, in miglioramento però al -9,5 milioni del 2022. Il Cda dell’azienda di Zingonia ha proposto un dividendo pari a 12 centesimi per azione ordinaria +20% rispetto all’esercizio precedente. Intanto per il 29 maggio è stata convocata l’assemblea degli azionisti.

A livello settoriale, l’unità farmaceutica fa registrare un incremento del 24,2%, salendo dai 54,7 milioni del 2022 ai 67,9 milioni del 2023. Ancora meglio la divisione food, che passa dai 117,8 ai 152,4 milioni, con una crescita del 29,4%. Infine la cosmetica che però è in lieve flessione, passando dai 34,3 ai 31,4 milioni a causa di un processo organizzativo che ha riguardato la struttura.

«Siamo molto orgogliosi delle nostre performance nel 2023, anno che mostra una crescita dei ricavi di gruppo a livelli quasi doppi rispetto a quelli consueti - spiega l’a.d.di Fine Foods Giorgio Ferraris -.La solidità del nostro modello di business e della nostra organizzazione ci hanno permesso un rapido recupero nei valori di marginalità, contestualmente al riavvicinamento a valori storici, e che intendiamo superare presto. In un mercato che cresce a volumi, intendiamo incrementare la nostra quota di mercato. Gli investimenti volti all’espansione della capacità produttiva, già completati per l’unità Cosmetica, e programmati nei prossimi due anni per le unità Pharma e Food ci permetteranno di soddisfare il crescente interesse dei clienti per il nostro gruppo, offrendoci un outlook molto positivo per il periodo 2024-2028».

Buone previsioni per il 2024