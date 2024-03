Cooperativa Koinè, a tutti i dipendenti bonus di 350 euro

Il bonus

Il bonus verrà distribuito tramite la piattaforma Double You, e consentirà ai dipendenti di acquisire beni e servizi di natura diversa, come buoni carburante e buoni spesa, rimborso spese scolastiche e di istruzione per i figli, buoni pasto da utilizzare in ristoranti o supermercati, corsi di formazione iniziative extra professionali come corsi di lingue o di formazione, buoni acquisto, voucher e card da spendere in specifici punti vendita.