Corsa a ostacoli per spedire le merci: danni per 20 milioni

Angelo Colombo entra nel consiglio direttivo nazionale di Fedespedi, la Federazione delle imprese di spedizioni internazionali, appena nominato dall’assemblea generale che ha eletto Alessandro Pitto presidente per il triennio 2022-2025. Per Colombo il nuovo incarico si aggiunge a quello di revisore dei conti in Confetra (Confederazione Trasporti) e alla presidenza di Asco Bergamo, l’associazione che dal 1975 raggruppa spedizionieri, corrieri e autotrasportatori della provincia.