Corso di saldatura (anche per donne) e poi il posto di lavoro

Si cercano saldatori e a Suisio parte l’Academy della Saldatura di Bergamo: un percorso formativo altamente professionalizzante e gratuito. Ad avviarlo Manpower Academy in collaborazione con Alfa Laval Olmi, fornitore leader a livello mondiale di prodotti nei settori del trasferimento di calore, della separazione e della gestione dei fluidi, con oltre 35 siti produttivi e 20mila dipendenti in tutto il mondo: 700 in Italia.