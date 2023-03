Cosmetica per farmacie, nuovo fronte per Allegrini: «Diversificare è vincente»

Allegrini lancia una nuova divisione di cosmetica di alta gamma destinata a farmacie e parafarmacie. Per questa sfida la storica azienda chimica di Grassobbio ha investito circa un milione di euro mettendo a punto un piano quinquennale che prevede di superare i 6 milioni di fatturato partendo da ricavi per 1,5 milioni di euro per l’esercizio in corso, pari a circa il 3,5% del fatturato complessivo di gruppo. «Avevo in mente questo progetto da tempo, ma ho preferito aspettare il momento giusto», racconta l’amministratore delegato Maurizio Allegrini. Una scelta suffragata dalla ripresa del mercato dei prodotti cosmetici, che nel 2022 ha registrato una ripresa sostanziale, oltre il 3% stimato, rispetto all’anno passato dove il canale aveva chiuso a quota 1,86 miliardi.