Costruzioni, per serramenti e impianti: la corsa dei rincari in un anno raddoppia

Il Bollettino provinciale dei prezzi delle opere edili, oltre a contenere più di 6.400 voci tra costi dei materiali e della manodopera, funge da termometro dell’andamento del mercato delle costruzioni in ambito residenziale. E la febbre dei prezzi c’è tutta, se si considera che in un anno - da settembre 2021 a settembre 2022 - si è registrato un aumento medio del 14%. Praticamente un raddoppio rispetto al 7,3% a cui si era assistito nel 2021. E non si pensi che l’impennata riguardi solo la nostra provincia, perché, come spiega Claudio Merati, presidente della commissione prezzi che fa capo alla Camera di commercio di Bergamo, «c’è un allineamento sostanziale con i dati Istat a livello nazionale».