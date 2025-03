Creattiva, la 31esima edizione si chiude con quasi 50mila presenze - Foto e video

Dopo quattro giornate intense e partecipate, all’insegna di fantasia e condivisione, si è chiusa alla Fiera di Bergamo la 31esima edizione di Creattiva, il salone dedicato alle arti manuali organizzato da Promoberg: oltre 49mila le presenze, da Bergamo come dal resto d’Italia e, in parte crescente, anche dall’estero.

In totale 223 imprese provenienti da 18 regioni italiane e 10 paesi stranieri: tra gli stand allestiti su 15mila metri quadri c’era l’imbarazzo della scelta. Tra tessuti e filati, cucito e ricamo creativo, decorazioni, bigiotteria, perline. Diversi anche gli eventi collaterali, con oltre mille appuntamenti tra corsi, dimostrazioni e laboratori. In aumento, tra l’altro, il pubblico under 30 e quello maschile.

«Il premio per noi più bello sta proprio nella partecipazione e nell’alto gradimento da parte di chi anima il salone»

Luciano Patelli, presidente di Promoberg, sottolinea come Creattiva continui il percorso di miglioramento «nella parte espositiva e nell’offerta di eventi collaterali, sempre più numerosi e specializzati. In tal senso il premio per noi più bello sta proprio nella partecipazione e nell’alto gradimento da parte di chi anima il salone. Mi piace evidenziare che, con ben il 90% delle imprese espositrici extra Bergamasca e il 60% extra Lombardia, siamo lieti di contribuire all’economia e alla promozione del nostro territorio anche in chiave turistica e culturale».