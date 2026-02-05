Burger button
Economia / Bergamo Città
Giovedì 05 Febbraio 2026

Cysero, il fondo si fa in due. Obiettivo 150 milioni per finanziare più realtà

LA STRATEGIA. Focus anche su robotica e cybersicurezza . Dossena: «Sostenute 12 startup, ma possiamo fare di più». Bombassei, Radici e Pasini investono nel nuovo progetto.

Brian Arnoldi
Brian Arnoldi
Tra le startup finanziate, Oversonic realizza il robot umanoide «Robee»
Tra le startup finanziate, Oversonic realizza il robot umanoide «Robee»

Cysero raddoppia. Sono partiti i lavori per la costituzione di Cysero 2, un nuovo fondo di investimenti destinato all’innovazione di frontiera e alle nuove tecnologie, a partire dalla cybersicurezza e dalla robotica, che nascerà nei prossimi mesi. I nomi dietro a Cysero 2 saranno i più importanti dell’industria bergamasca e lombarda: tra quelli confermati ci sono il patron di Brembo Alberto Bombassei, il presidente del gruppo Radici Angelo Radici e Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi e di Confindustria Lombardia. «Stiamo però cercando di ingrandirci e di estendere la partecipazione a nuovi investitori», conferma Giovanna Dossena, docente di Economia e gestione delle imprese all’Università di Bergamo e Presidente di Avm, il gestore che si occupa di Cysero.

Un aumento di capitale

L’obiettivo del nuovo fondo è ambizioso: Dossena vorrebbe passare da un capitale di 50 milioni di euro (rapidamente esaurito negli scorsi mesi) a uno di 150 milioni. «Con i fondi iniziali abbiamo investito in dodici startup sparse in tutta Italia. Ma quelle che hanno bussato alla nostra porta erano molte di più: ad alcune abbiamo detto di no perché non rientravano negli scopi del fondo, mentre per altre la questione è stata il raggiungimento della disponibilità massima di capitale. Con Cysero 2 vogliamo risolvere il problema», afferma Dossena. Secondo lei, il successo del primo fondo sta nella lungimiranza. Aperto nel 2019 da Avm e Alberto Bombassei - che, dalla presidenza del Kilometro Rosso in poi, ha manifestato grande interesse per i settori ad alta innovazione -, Cysero aveva colto con largo anticipo la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, che sarebbe sbocciata solo quattro anni dopo, e aveva deciso di focalizzarsi sui settori che ne avrebbero tratto maggiore beneficio.

Automazione e intelligenza artificiale

«Cysero è partito sulla base di un’intuizione: abbiamo immaginato dove ci avrebbe portati il futuro, e ci siamo detti che le tendenze degli anni a venire sarebbero state l’automazione e l’intelligenza artificiale. Per questo abbiamo deciso di investire sulla robotica, che è quel settore dove IA e automazione si incontrano, e sulla cybersecurity, fondamentale per farci accettare senza paura che una macchina si muova da sola dentro un’azienda, un magazzino o un ospedale», aggiunge la docente dell’Università di Bergamo, che continua: «Siamo anche partiti dalla consapevolezza che alcune mansioni possono essere demandate alle macchine, permettendo a chi le esegue di riqualificarsi per occuparsi di lavori a maggior valore aggiunto. La crescita della robotica, ormai estremamente affidabile nei movimenti, e dell’intelligenza artificiale, che può memorizzare e gestire in tempo reale una grande quantità di informazioni, ci ha fatto capire che avevamo imboccato la strada giusta. La cybersecurity è venuta da sé, perché applicare l’IA a una macchina non basta: dobbiamo anche assicurarci che sia gestibile, sicura e affidabile».

Gli investitori

Per gli investitori - Cysero è finanziato sia da imprenditori bergamaschi e bresciani che da alcuni istituti pubblici, a partire da Cassa depositi e prestiti - il fondo è anche (e soprattutto) uno strumento di trasferimento tecnologico: Dossena, infatti, spiega che «il pugno di aziende lombarde che ci ha sostenuto l’ha fatto con grande coraggio e lungimiranza: volevano trovare delle soluzioni avanzate da implementare nei reparti, nelle produzioni e negli uffici. Volevano seminare nel terreno dell’innovazione e portare la frontiera quanto più avanti possibile, per essere i primi a trarne vantaggio». I risultati del fondo Cysero non sono tardati ad arrivare: delle dodici startup finanziate, tre hanno portato i loro prodotti al «Consumer electronics show» (Ces) di Las Vegas, a inizio anno. Due - Agade e Truescreen - erano presenti nel padiglione italiano: la prima startup produce esoscheletri per supportare i lavoratori nelle mansioni manuali, l’altra si occupa della certificazione e della verifica delle informazioni digitali. La terza, Oversonic, ha fatto notizia con il suo «Robee», un robot umanoide cognitivo sviluppato insieme a Stmicroelectronics e Intel, con un’autonomia di otto ore e diverse versioni già in produzione, una (la «serie R») per la manifattura e l’altra (la «serie M») per gli ospedali.

