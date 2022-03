Cysero investe in FlyingBasket e fa il suo ingresso nel mondo dei droni

Nei giorni scorsi il fondo – nato a fine 2020 per iniziativa di Alberto Bombassei (presidente Kilometro Rosso) e di Giovanna Dossena (Avm Gestioni) con l’adesione di famiglie di imprenditori come Radici, Persico, Fassi, Cogliati, Pasini e Borromeo – ha infatti completato il primo round di investimento in FlyingBasket, società operante nel settore dei droni utilizzati per il trasporto di merci.