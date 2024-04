Da Cene sensori e software per il cane robot che «fiuta» esplosivi

È infatti «specializzato nella ricerca di esplosivi», precisa Federico Gotti, amministratore con il padre Eros della ditta Drone Master di Cene, attiva nella rilevazione e monitoraggio di spazi con ausilio di droni. «Siamo fornitori esterni di Fiera Milano – prosegue Gotti – e con l’utilizzo del cane robot Spike, per il quale curiamo la parte del sistema operativo, assicuriamo la gestione della sicurezza. Questo robot è in grado di ricercare esplosivi e di effettuare analisi ambientali. Inoltre, con un drone gestiamo la viabilità all’interno e all’esterno dello spazio fieristico; l’impiego di Spike è un servizio aggiuntivo”.

Il cane robot è dotato di una testa rotante per l’anticollisione: tramite «l’intelligenza artificiale individua un ostacolo e lo supera». Attraverso una telecamera viene creata una mappa in 3D, controllata da remoto con un tablet.

Spike trasmette in tempo reale i dati raccolti (temperatura, presenza di polveri sottili e Co2, valori per analisi di spettro per la ricerca di esplosivi, ecc.), che vengono aggiornati ogni minuto

«I sensori e la parte interna del software sono realizzati dalla nostra azienda – sottolinea l’amministratore della società di Cene, che conta 12 dipendenti -; è anche possibile che il cane robot possa muoversi in autonomia, mediante l’impostazione di un percorso predefinito». Spike trasmette in tempo reale i dati raccolti (temperatura, presenza di polveri sottili e Co2, valori per analisi di spettro per la ricerca di esplosivi, ecc.), che vengono aggiornati ogni minuto. «Siamo gli unici a svolgere questo tipo di servizio in Italia – sottolinea Gotti – e probabilmente in Europa». Spike è un cane robot uguale a quelli in dotazione della Polizia: è impiegato sia per la sicurezza, sia nella ricerca e soccorso.