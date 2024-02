Da dipendente a imprenditore, azienda brianzola rilanciata da un bergamasco

Da dipendente a titolare: è la storia del bergamasco Mauro Vezzoli e della brianzola Europerf di Mezzago, specializzata nella produzione di lamiere forate, che dopo anni floridi era andata in difficoltà e che lui, con l’aiuto di un altro socio, ha rilevato e rilanciato anche sui mercati internazionali, con la sede legale che ora è stata spostata ad Azzano San Paolo.

«Nel 1902 venne fondata la Relfo, società milanese di proprietà familiare – spiega Mauro Vezzoli – che ha proseguito la sua attività fino al 2012. Mancanza di ricambio generazionale e qualche difficoltà gestionale portano l’azienda in concordato, senza speranze e in default, con rischio di chiusura».

A quel punto è intervenuto Vezzoli, che ai tempi era il responsabile commerciale in azienda e che con un altro Vezzoli, Federico (lui non bergamasco), ha deciso di rilevare l’attività. «Ho intravisto delle potenzialità - spiega l’imprenditore orobico -, la possibilità di continuare, visto che io ero entrato in azienda nel 1992 e seguivo il mercato. Con Federico Vezzoli decidiamo di rilevare il ramo d’azienda e con il sostegno dei consulenti del tribunale siamo partiti». L’attività riparte, con 5 addetti storici e la speranza di riassumere altri collaboratori. Nel 2013 arriva l’acquisizione della proprietà dell’azienda e degli impianti. «Oggi abbiamo 17 addetti – prosegue l’amministratore – un fatturato in crescita, che nell’arco di 10 anni è arrivato agli 11,5 milioni dell’anno scorso». E l’azienda in crescita avrebbe bisogno di «altro personale qualificato», che non si riesce a trovare.

Una storia di riscatto

Una storia di riscatto, sfida accettata dai 2 soci, che ora guardano al futuro con ottimismo, nonostante le tensioni internazionali, soprattutto nell’area del Medio Oriente, area che vede la Europerf particolarmente attiva. «La quota estera del nostro fatturato – ricorda Mauro Vezzoli – è di circa il 45%, con un buon 30% proveniente dal mondo arabo, un mercato per noi molto importante. Un altro 15% proviene dai Paesi dell’Europa. Complessivamente sono 27 i Paesi nei quali esportiamo».

La fiducia nel futuro è misurata dagli investimenti che l’azienda brianzola ha fatto negli ultimi tempi e che proseguono tuttora. «Abbiamo trasferito la sede in un nuovo capannone, sempre a Mezzago, di 10mila mq, installato pannelli fotovoltaici, nuovi uffici sono in costruzione. Abbiamo adottato un codice etico ed è nostra intenzione predisporre un bilancio di sostenibilità, anche se non è obbligatorio per una società come la nostra».